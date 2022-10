Der Air Max 98 war noch nie ein besonders subtiler Sneaker. Die mehrschichtige Wellen-Ästhetik und das durchgehende, sichtbare Air-Element waren schon bei seiner Veröffentlichung ein wahrer Blickfang. Warum sollte er sich jetzt zurückhalten? Die neueste Farbgebung in Tour Yellow, Hyper Grape und Aurora Green wird alles andere in deinem Kleiderschrank in den Schatten stellen.