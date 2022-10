Bereit für ein neues Jahrzehnt zeigte der von Tinker Hatfield entworfene Air Max 90 mit sichtbarem Air ein völlig neues Maximum in Sachen Sneaker-Design. Geliebt von Läufern und Sneaker-Fans gleichermaßen, sorgte diese Ikone der Sneaker-Kultur für mehr Dämpfung, Flexibilität und kulturelle Verflechtungen denn je und nahm in der britischen Underground-Musikszene einen ganz besonderen Stellenwert ein.

The Ten: Der Nike Air Max 90 offenbart, was sich unter jedem Paar versteckt, das jemals getragen wurde. Sein dekonstruiertes Design zeigt, welche Energie in die Silhouette integriert wurde.