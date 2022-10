189,99 €

Michael Jordan musste sich vom Court kommend auf dem Baseballfeld ganz neu orientieren, als der Air Jordan 9 im Jahr 1993 erstmalig erschien. Aber diese Kreation von Tinker Hatfield mit ihrem High Top-Design und der einzigartigen Kombination aus verschiedenen Materialien an Schlammschutz und Obermaterial ließ weiterhin die Herzen höher schlagen. Nun verleiht die Jordan Brand dem beliebten Modell mit einem gesteppten Obermaterial in Chile Red, einem Schlammschutz aus Lackleder und einer glänzenden Mittelsohle einen Look, der keiner weiteren Schärfe bedarf. Der von einem Klassiker inspirierte AJ9-Colorway spricht für sich und stellt unter Beweis, dass das Spiel niemals wirklich endet.

SKU: CT8019-600