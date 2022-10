Der Air Jordan 9 steht sinnbildlich für Vielseitigkeit. Er kam erstmals auf den Markt, als MJ das Basketballtrikot gegen das Baseballtrikot tauschte. Das Design von Tinker Hatfield liefert auch heute noch Gesprächsstoff. Unverblümt markant sorgt das "Black and Particle Grey" für einen geheimnisvollen Vibe, der sich einfach stylen lässt, und das Obermaterial aus Leder und Textilien wiederum für einen satten Kontrast. Der Schuh besticht durch den magischen Look des Originals mit einer Außensohle, die Grafiken und Sprüche zeigt, die für Michael Jordans Werte und Charakterzüge auf dem Spielfeld sowie in der Freizeit stehen.

SKU: CT8019-060