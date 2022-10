1991 gewann Nummer 23 mit dem legendären Air Jordan VI an den Füßen seinen ersten Titel. Das unvergessliche Design von Tinker Hatfield war einzigartig und inspiriert von Sportwagen mit einer spoilerähnlichen Fersen-Zuglasche und weiteren einzigartigen Designelementen wie einem Neopren-Innenschuh und Löchern in der Zunge für schnelles An- und Ausziehen.