189,99 €

Die Verbindung zwischen der Jordan Brand und Paris ist seit jeher eng. Und obwohl unsere Pläne in diesem Jahr durchkreuzt wurden, zollt der AJ6 den Blacktops beim von Jordan gesponserten Streetball-Turnier "Quai 54" Tribut, das einmal im Jahr in der Stadt der Lichter ausgetragen wird. Das Premium-Leder und die Textilmaterialien dieses AJ6 fügen sich in puncto Farben harmonisch in die Komplettlooks der Quai 54-Bekleidungskollektion ein.