Diese Sommeredition feiert das 30. Jubiläum der legendären AJ5-Silhouette mit einer Version, bei der die drei originalen Farbgebungen in einem Schuh miteinander vereint werden: Fire Red, Metallic Silver und Grape Ice. Das komplett in Schwarz gehaltene Obermaterial aus Wildleder sorgt für einen harmonischen Look und lässt den verschiedenen Colorways an der gepolsterten Zunge und dem Haizahn-Muster auf der Mittelsohle ausreichend Raum. Wie ein perfekt harmonierendes Team sorgt die Kombination der originalen Farben für einen innovativen Look, der den Schuh von seinen Vorgängermodellen abhebt.