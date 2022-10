Am 30. August 1990 brachte Michael Jordans Sommer-Tour durch Europa ihn nach Barcelona. Dort nahm er am Eröffnungsspiel der spanischen Basketballliga teil. Jordan machte keine halben Sachen. Auch hier nicht. Zur Halbzeit wechselte er das Team, erzielte 37 Punkte und war Richter des Slam Dunk-Wettbewerbs. Der neueste Air Jordan V präsentiert die Farben des Trikots, das er bei diesem Spiel trug, und ein von der Straßenkunst Barcelonas inspiriertes Mosaikmuster. Das "Air Jordan"-Tag auf der Zunge in Spanisch verleiht dem Schuh eine einzigartige Note.