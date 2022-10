189,99 €

Dieses überarbeitete Retro-Modell lässt die zeitlose Air Jordan 4-Silhouette komplett Weiß erstrahlen. Darauf kommen die Metallic-Elemente, die einst den Air Jordan 1 zierten, besonders gut zur Geltung. Vollnarbenleder in Kombination mit Mesh in Gitteroptik setzen das Obermaterial perfekt in Szene. Die Gummi-Außensohle im Fischgrätenprofil sorgt für zuverlässige Traktion. Für das gewisse Etwas sorgen die Ösenleiste, Ferse, Zunge und Sohle mit auffälligen Farbakzenten in University Red.