Wie das Original mit einem Obermaterial aus echtem Leder ausgestattet, besticht dieser Air Jordan 3 mit einem unversäuberten, japanisch inspirierten Elephant-Print in Denim-Optik an der Ferse, im Zehenbereich und an der Ösenleiste. Weitere Highlights dieses Modells sind der transparente Fersen-Tab mit Nike Air- und Jumpman-Grafik und die außergewöhnliche Verpackung mit Elephant-Print in Denim-Optik.