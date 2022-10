Der Air Jordan 13 kam im November 1997 erstmals in die Läden, als Michael Jordan die einzigartige Silhouette zu Ehren seines sechsten Weltmeistertitels trug. Das Vermächtnis dieses Designs lebt in den nachfolgenden Generationen von Jordan Athleten weiter. Sie führen es fort mit einer Vielfalt an exklusiven Varianten, passend zu ihren Teamfarben. Diese Edition präsentiert leuchtende Farbtöne in Lucky Green mit konstratierenden Akzenten in Schwarz und Weiß.