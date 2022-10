Eine einzigartige Silhouette und ein auffälliges Color Blocking machen den Air Jordan 12 zu einem absoluten Hingucker unter all den Signature-Modellen von Michael Jordan. Aber dieses Design kann noch mehr, als nur gut aussehen. Die hochwertigen Materialien und der hohe Schlammschutz machen diese Kreation von Tinker Hatfield zu einer der strapazierfähigsten Versionen. Über zwei Jahrzehnte nach seinem Debüt kehrt dieser zeitlose Look mit markanten Farbtönen und einem Finish aus Nubuk zurück. Ein Ton-in-Ton-Obermaterial aus schwarzem Leder bildet einen tollen Kontrast zu den leuchtenden Details in University Gold an Schlammschutz, Außensohle und Ferse und sorgt für einen Style, der überall heraussticht.