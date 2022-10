Ein echter Klassiker ist zurück. Der Air Jordan XII "Taxi" kehrt in der Originalform zurück, in der er ’96-’97 in der Zeit von Michael Jordans fünftem Meisterschafttitel erschien. Das legendäre Design präsentiert sich in weißem, gewalktem Lederobermaterial mit goldenen "Taxi"-Akzenten auf der Schnürung und schwarzem Leder-Finish. Akzente in Varsity Red schimmern durch die einfarbig schwarze Außensohle und der Fersenstreifen trägt die Nummer "23".