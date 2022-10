Michael Jordan trug den ursprünglich im Jahr 1997 erschienenen Air Jordan 12 "Playoffs" bei einigen der wichtigsten Spiele auf seinem Weg zum Titel in dieser Saison. Erinnerst du dich noch an seinen spielentscheidenden Wurf in Spiel 1 der Finals? Oder an seine 39-Punkte-Performance in Spiel 6, mit dem die Bulls den Titel holten? All diese unvergesslichen Momente werden im Design dieses legendären Air Jordan 12 aufgegriffen. Die Stickerei am Fersen-Tab, die das Obermaterial aus gewalktem Leder abrundet, hat eine klare Message an alle Fans, die den beliebten Jordan Brand-Style tragen: "Quality Inspired By the Greatest Player Ever."

SKU: CT8013-006