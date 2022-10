Der Air Jordan XI erschien in einem Jahrzehnt voller Fortschritte und erreichte ein neues Level an Luxus. Als er 1995 auf der Bildfläche erschien, war sein Lackleder-Look eine Kampfansage an den damaligen Basketball-Style und ein qualitativer Meilenstein für die Marke. Die neueste Version präsentiert einen niedrigen Schnitt und Hochglanz. Das weiße Leder ist umgeben von Lackleder in Smaragdgrün und unterstreicht den Look mit einer eisig anmutenden Außensohle.