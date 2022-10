Als erster Schuh überhaupt brachte der Air Jordan XI seinerzeit hochglänzendes Lackleder auf das Basketballparkett. Das machte ihn umgehend zu einem Klassiker, der aber auch ohne diesen innovativen abendanzugtauglichen Look überzeugen konnte, wie das neueste Damenmodell eindrucksvoll beweist. Inspiriert vom "Kleinen Schwarzen" präsentiert es sich in Wildleder-Obermaterial, ergänzt durch hochwertiges Stingray-Leder und Akzente in Metallic Gold.