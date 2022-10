Der Klassiker aus den 90ern kehrt zurück. Der Air Jordan X "Powder Blue" ist wieder da – in seiner ursprünglichen Farbgebung. Er präsentiert sich in einem Obermaterial aus gewalktem Leder und dem unverwechselbaren, elastischen Schnellschnürsystem. Mit seinem gepolsterten Schuhkragen in Powder Blue und den Karriere-Highlights von Michael Jordan auf der Außensohle ist dieses Modell ein echter Hingucker.