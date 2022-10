Der Air Jordan I von 1985 setzte völlig neue Maßstäbe in Sachen Schuhe und Basketball. Er brachte Farbe in den Sport und schrieb mit einem der legendärsten Spieler Geschichte. Zu Ehren des Schuhs, mit dem alles begann, kehrt der Air Jordan I jetzt erstmals in der Originalfarbgebung "Storm Blue" zurück. Ergänzt wird das originalgetreue Design in Weiß und Blau durch das klassische Nike Air- und Wings-Branding an allen entscheidenden Stellen.