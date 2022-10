Der Air Jordan I High präsentiert sich in der klassischen Farbgebung "Carmine" des Air Jordan VI mit transparenter Außensohle und einer Mittelsohle in klassischem Schwarz. Zusätzliche Akzente setzt das an das Originalmodell angelehnte Blockfarbendesign in Weiß, Schwarz und Karminrot. Der neue Look feiert den Air Jordan, mit dem alles begann, und ehrt die Spielsaison 1990-1991, in der Michael Jordan seinen ersten Titel gewann.