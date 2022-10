150,00 €

Die Marke Jordan feiert die Veröffentlichung von Spider-Man: A New Universe mit einer Special Edition des Air Jodan 1 Retro High OG "Origin Story". Der AJ1 verpasst der klassischen Farbgebung einen neuen Look, der an den Schuh aus dem Film mit Miles Morales erinnert. Wie auch der Charakter von Morales bricht der AJ1 mit Normen. Ähnlich wie die Maske kann der AJ1 von jedem getragen werden und verhilft dem Träger zu heldenhaftem Selbstbewusstsein.

© & TM 2018 MARVEL. © 2018 SPAI. Alle Rechte vorbehalten.