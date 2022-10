130,00 €

Hinter der Lifestyle-Brand Maison Château Rouge steckt Youssouf Fofana, ein junger Designer, der die Dynamik und Vielseitigkeit von zeitgenössischem, afrikanischem Style nach Paris bringt. Mit seinen Beiträgen zur Air Jordan I Mid "Fearless"-Serie knüpft Fofana vom 18. Arrondissement aus, dem Herzen der Pariser Straßenkultur, an seine afrozentrische Mode an.



Mit dem Fearless Air Jordan I Mid vermittelt Fofana durch raffinierte geprägte Mustern im Obermaterial einen dynamischen Style. Das Obermaterial in Psychic Blue und Pale Vanilla rundet das unverkennbare Color Blocking des AJI ab und bietet einen geschmeidigen Hintergrund für einen Swoosh in Cinnamon. Im Zentrum dieser Zusammenarbeit steht eine handgenähte Stickerei an Zunge und Ferse, die zu den Markenzeichen von Fofana zählt. Damit spielt er auf seine kulturellen Wurzeln an, indem er an Korbflechterei und Volkskunst erinnert.