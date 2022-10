149,99 €

Der in Miami ansässige Sneaker-Shop SoleFly nimmt dich in dieser Saison mit einer wilden Neuauflage des Air Jordan 1 Low mit auf eine Reise ins Hinterland. Von der raubtierreichen Tierwelt in Floridas Everglades inspiriert, sind der Zehenbereich und der geprägte Ferseneinsatz mit einem wilden Colorblocking-Muster in Schwarz und Sport Red ausgestattet, das an den Nike SB Dunk Low "Bison" erinnert. Mit der neuesten Jordan Brand Collaboration bringt SoleFly den Air Jordan 1 in eine völlig neue Umgebung. Es gibt keine Basketball-Courts in den Sumpflandschaften Floridas – nur den unbedingten Siegeswillen der Natur.

SKU: DN3400-001