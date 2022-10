189,99 €

Dieser exklusive AJ1 wurde erstmals während der Halbzeitshow auf der größten Bühne des American Football präsentiert. Mit seinem eklektischen Mix an Farben, Strukturen und Grafiken spiegelt die klassische Air Jordan Silhouette den unverwechselbaren Stil des kolumbianischen Musikers J. Balvin wider.



Ausgefranste Overlays verpassen dem normalerweise cleanen Design einen völlig neuen Look, während die Neonfarben vor lauter Energie nur so knistern. Personalisierbare Grafiken (darunter auch Balvins charakteristisches Smiley Face) geben der Zunge einen unverwechselbaren Touch. Die Innensohle und Fersenpartie werden von ähnlichen Motiven geziert. Na dann, Schuhe an und immer dem Beat nach – das langersehnte Sammelstück ist jetzt erhältlich!