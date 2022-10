189,99 €

Im Laufe seiner sportlichen Karriere lieferte Michael Jordan unzählige legendäre Performances ab. Seinen ersten Geschmack von Ruhm kostete er am 29. März 1982 auf College-Ebene. Der Air Jordan 1 High '85 im Originaldesign aus hochwertigem Leder präsentiert sich erstmalig in College Navy, um Michael Jordans College-Meisterschaftsspiel an diesem Tag zu feiern. Zolle dem 40. Jubiläum des Titelgewinns von Michael Jordan gegen die Bulldogs mit dieser Ikone Tribut.

SKU: BQ4422-400