Nike Zoom Air und ein aggressives Traktionsmuster bringen den Air Humara der 90er ins 21. Jahrhundert. Der Original-Laufschuh fürs Gelände kehrt zurück mit einem geschmeidigen Obermaterial und einem praktischen Schnürsystem sowie einer Farbgebung in Steel Gray mit Akztenten in hellem Volt. Mit gekapselter Air in der Ferse fügt er eine neue Dimension der Dämpfung hinzu, die für Tragekomfort auf der Straße sorgt.