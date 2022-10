AIR FORCE 1 LOW

Nach der Niederlage gegen die Lakers in den Finals 1982 waren die Sixers auf Rache aus. Um ein Zeichen zu setzen, brachten sie den kontroversen, aber dominanten Moses Malone ins Team. Er machte bereits zu Beginn der Playoffs klare Ansagen und sagte voraus, dass Philly 1983 den Titel in immer nur vier Spielen pro Serie holen würde – "fo’, fo’, fo’". Nach dem Sieg gegen die Knicks in vier Spielen und dem Sieg gegen die Bucks in fünf Spielen war es Malones Performance mit 24 Punkten und 23 Rebounds in Spiel 4 gegen die Lakers, die den Sixers zu ihrem dritten NBA-Titel verhalf. Als Philly die Trophäe emporhob, ließ Malone – einer der ursprünglichen sechs Spieler, die den AF1 auf dem Court trugen – sein jetzt leicht angepasstes Mantra verlauten: "fo’, fi’, fo’". Jahrelang hallten seine siegreichen Worte durch die Stadt.