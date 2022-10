Als der Foamposite Mitte der 90er Jahre erschien, stellte er die ultimative Verbindung von Wissenschaft und Performance dar. Das ganz auf Aerodynamik ausgerichtete Obermaterial wurde aus einer synthetischen Flüssigkeit hergestellt, die in eine Form gegossen wurde. So konnten die Legenden der NBA noch schneller über das Spielfeld fliege. Die neueste Farbgebung in Metallic Gold, Schwarz und Weiß wirkt immer noch so frisch wie vor 20 Jahren – ein echter Hingucker.