Frösche sind Amphibien. Im Gegensatz zum Menschen leben sie an Land und im Wasser, es sei denn, du bist mit dem ACG AO Wanderschuh ausgestattet, der auch Merkmale einer amphibischen Spezies aufweist.

Das innovative Design dieses ultimativen Sommerwanderschuhs erlaubt einen nahtlosen Übergang von Wasser auf Land. Der AO ist außerdem mit zahlreichen weiteren Details eines vielseitigen Wanderschuhs ausgestattet, darunter ein bequemes Zoom Air-Element in der Ferse, ein Schnellschnürsystem, das in einer Mesh-Tasche verstaut ist, um ein Verrutschen zu verhindern, und ein Trailframe-Design, das auf steinigen Wegen Stabilität bietet.

Aber wie ist der Übergang von Wasser auf Land ohne Trockner überhaupt möglich? Sieh genau hin. Die kleinen Löcher in der Mittelsohle leiten überschüssiges Wasser bei jedem Schritt ab. Wasser das eintritt, tritt auch wieder aus. Ganz einfach. Es ist alles Teil des All Conditions Gear-Ökosystems. Und "Für alle Bedingungen" meinen wir auch so.