The London Department

Als die Schüler ihre Produktgeschichten gesammelt hatten, wurden ihnen folgende Fertigkeiten gezeigt: Fasern zu Faden machen, Strick- und Flechttechniken für verschiedene Designs, unterschiedliche Farbverläufe mit Farbe herstellen sowie das Versiegeln fertiger Schnürsenkel mit einer Heißluftpistole.

Die 17-jährigen Schüler holten sich Inspiration aus vielen Quellen. Für Hannah und Reynold war diese Inspirationsquelle ein sonniger Himmel und der Sonnenaufgang. Robinson ließ sich von seiner Stadt in der Nacht mit ihrem dunklen Himmel und den hellen Straßenlichtern inspirieren. Agape wiederum verwendete hellere Farben als eine Hommage an ihre multikulturelle Nachbarschaft. Wieder andere Schüler zogen Inspiration aus Dingen in ihrer direkten Umgebung, wie zum Beispiel Jay, der sich an seinen Air Max 90s in Off-White orientiere.