Chris Reed, Nike SBs zweiter PLM, wurde in Kalifornien geboren. SB hatte kürzlich Oregon, New York, Paris, Tokyo und London hervorgehoben, also fand Chris, es wäre an der Zeit, seinen Heimatstaat ein wenig ins Rampenlicht zu stellen. Da mehrere Mitglieder von SB auch in Kalifornien geboren und aufgewachsen sind, hatte er 2004 viel Unterstützung für seine Idee.