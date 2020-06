Trois variantes de tirages avec haltères pour renforcer votre haut du corps

02. Rowing prise inversée

Muscles sollicités : trapèzes, épaules, poitrine, grand dorsal, rhomboïdes, biceps, érecteurs du rachis



Réalisez un rowing buste penché, mais au lieu d'avoir les paumes tournées vers l'intérieur, tournez-les vers le haut. Cette prise permet d'activer davantage le muscle grand dorsal et les biceps que lorsque vous saisissez l'haltère par le dessus.



Pour les débutants

Réduisez le poids des haltères et soignez votre posture en prenant bien soin de débuter le mouvement en serrant les omoplates. Ou alternez des séries en prise neutre et prise inversée jusqu'à ce que vous soyez plus à l'aise.



Pour les plus aguerris

Utilisez une barre d'haltères. Comme la barre est au sol au début de chaque répétition, le mouvement est plus ample et permet de cibler plus de fibres musculaires. Il vous sera plus facile de maintenir les coudes le long du corps, ce qui vous permettra de réduire la pression sur les articulations et de soulever des charges plus lourdes.