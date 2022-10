무료 배송 및 반품 일반 배송 • 배송지역: 전국 (일부 지역 제외) • 배송비: 무료배송 • 제품 수령일로부터 14일 이내 제품에 대해서만 무료 반품 서비스가 가능합니다. 일반 배송 자세히 알아보기 반품 자세히 알아보기

오늘도착 서비스 • 이용시간: 낮 12시까지 결제 시, 당일 도착 (일요일, 공휴일 제외) • 서비스지역: 서울∙과천∙의왕∙군포∙수원∙성남∙안양시 전체, 용인시 수지구∙기흥구, 부천시 중동∙상동∙심곡동 • 서비스비용: 5,000원 자세히 알아보기 A/S 안내 • 나이키 온라인에서 구매하신 제품에 대한 A/S 는 나이키코리아 고객센터( 080-022-0182 )에서 유선으로만 접수 가능합니다. 자세히 알아보기

리뷰 (210) 4.8 점 리뷰 작성하기 푹신하고 쿠셔닝 느낌이 좋습니다. 신1479826995 - 2022년 9월 30일 등산할때 신었는데, 쿠션감이 아주 좋았습니다. 여름에는 사용이 힘들겠지만, 봄가을 특히 겨울에 최애템이 될것 같습니다.신발을 약간 널널하게 신을때 발사이즈 조절용으로 사용하기도 용이합니다.

나이키 양말 중 1등 김1433786866 - 2022년 9월 27일 퀄 좋고 두툼하고 등산 고고

나이키 고급 양말 김1433786866 - 2022년 9월 27일 퀄 좋고 등산용으로도 좋아요! 리뷰 더 보기