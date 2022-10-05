나이키 SNKRS 웹
나이키 SNKRS 웹

The Drop-Off: Korea

Air Jordan 1 Elevate Low SE with Mirani

여성을 위해 새롭게 출시된 에어 조던 1 ​

엘레베이트 로우 SE를 만나보세요. 어느 ​

상황에 신어도 잘 어울리는 이번 제품을 ​

래퍼 미란이를 통해 다양한 스타일링으로 ​

소개합니다.
미란이 (@mirannnnnnni)

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