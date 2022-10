C'est avec tristesse que nous apprenons la mort de Virgil Abloh. Virgil était un membre très apprécié de la famille Nike, Jordan et Converse depuis 2016. Sa créativité sans limites et son goût prononcé pour le non-conformisme lui ont permis d'imposer une nouvelle vision tout en inspirant de nombreuses générations. Mais en plus d'être un collaborateur, un collègue et un créateur prolifique, Virgil était un mari, un père, un fils, un frère et un ami. Nous sommes fiers de le compter parmi les nôtres. Nous présentons nos condoléances à tous ses proches. Il nous manquera terriblement.