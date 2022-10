La collection de vêtements inspirés du trail Nike x Travis Scott incarne l'union d'un style sportswear confortable et de la fonctionnalité. Cette collection comprend un sweat à capuche, un pantalon de survêtement et un tee-shirt. Avec leurs poches façon treillis, le sweat à capuche et le pantalon de survêtement sont parfaits pour ceux qui ne souhaitent pas renoncer au confort pour la fonctionnalité, et inversement. Le tee-shirt avec poche assorti vient compléter la collection.