La Nike React Element 87 emprunte ses lignes à des chaussures de course emblématiques comme la Nike Internationalist, y ajoute des motifs réfléchissants et des détails transparents, puis apporte la touche finale avec la technologie Nike React, pour une approche innovante de la chaussure de tous les jours. Pour sa nouvelle collection, la célèbre marque Undercover a choisi des couleurs audacieuses et une allure moderne pour un vent de nouveauté.