159,99 €

Associant l'esthétique sportive emblématique de Blue Ribbon Sports et la semelle OverReact ultra-moderne, la Overbreak affiche une allure fascinante tout en offrant un confort inégalé. Issue d'une collaboration avec Jun Takahashi et sa marque UNDERCOVER, cette édition spéciale de la silhouette innovante approfondit les concepts explorés dans la collection printemps-été 2021 de la marque.



Ce modèle étudie les interactions entre le mouvement fluide et l'environnement figé. L'empeigne en tissu est rehaussée de renforts en daim synthétique et d'œillets en Kurim, tandis que la rose brodée et les éléments typiques de la marque UNDERCOVER soulignent le savoir-faire exceptionnel mis en œuvre.