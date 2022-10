Tout comme des millions d’athlètes et de fans du monde entier, nous sommes dévastés par cette tragique nouvelle. Nous présentons nos sincères condoléances à tous les proches de Kobe, en particulier à ses amis et sa famille. Il fut l’un des athlètes les plus brillants de sa génération, et son impact sur le monde du sport et la communauté du basketball restera colossal. Il était un membre estimé de la famille Nike. Sa disparition laissera un grand vide.

À tout jamais Mamba.