Sortie en 2006, la Air Max 1 x CLOT a été la toute première collaboration de CLOT avec Nike. Créé par Edison Chen, le célèbre styliste et fondateur de la marque, ce modèle reflétait parfaitement le concept de CLOT : fusionner l'Orient et l'Occident en associant les innovations Nike existantes aux philosophies relatives à la réflexologie plantaire et aux points de pression, issues de la médecine chinoise traditionnelle.



15 ans plus tard, ce classique réapparait, revisité avec une pointe perforée dévoilant toujours les détails à l'intérieur de la chaussure. Ne passez pas à côté de ce modèle qui fait son grand retour. Mettez la main sur cette collaboration avant qu'elle ne disparaisse à nouveau.