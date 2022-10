Aleali May n'est pas arrivée au sommet par hasard. Quel que soit le domaine dans lequel elle exerce ses divers talents, cette native de LA est restée fidèle à ses origines, et les résultats parlent d'eux-mêmes. La célèbre styliste et mannequin s'est à présent associée à Jordan pour concevoir une capsule de pièces qui s'inspire des expériences qu'elle a vécues avec son équipe de pom-pom girls au lycée, qui lui ont permis de gagner en assurance et d'apprendre l'importance de l'expression personnelle, de la communauté et des qualités de meneuse.