L’édition 1996 : c’est par elle que tout commence. Silhouette montante en cuir verni avec bords blancs apparents, mesh ultra-résistant et le désormais traditionnel coloris noir, rouge et blanc. Pour sa première sortie, la silhouette est présentée dans deux boîtes différentes : l’habituelle Nike « Just Do It » ainsi qu’une boîte Air Jordan aujourd'hui emblématique, composée de deux éléments.