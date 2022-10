Pendant les périodes d'incertitude, afficher une esthétique affranchie et plus terre à terre peut avoir l'effet d'une bombe. Essayez la Dunk Low « Jade » et laissez-vous séduire par ses couleurs naturelles et optimistes telles que le Vert brut, le Cacao Wow et le Marina. Les renforts en cuir et daim présentent une couture plus robuste et apportent de la texture à cette sneaker que vous ne pourrez plus vous empêcher de toucher. Cerise sur le gâteau : les brillants imitation jade sont amovibles, ce qui vous permet de porter ces symboles de chance et d'amitié sur la Dunk Low ou au poignet.

SKU : DR0159-200