34,99 €

Stüssy et Nike collaborent une nouvelle fois avec une troisième collection de vêtements polyvalents pour la fin de l'année 2020. Ces incontournables tendance issus de la collaboration des deux marques stimulent l'imagination et dégagent une énergie positive. Le 3e chapitre de notre collaboration avec Stüssy revisite les claquettes Benassi pour la plage, qui s'enfilent et se retirent en toute simplicité.

Ce modèle sportswear incontournable est pratiquement omniprésent : on le repère fréquemment sur les terrasses comme sur les plages ensoleillées, entre autres. Cette nouvelle édition remplace le logo Nike traditionnel par la marque mondialement connue de Stüssy et se pare d'une couleur vert pin.