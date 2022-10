Avec quoi réparerait-on nos chaussures dans l'espace ? On utiliserait tout ce qu'on pourrait trouver. Notre équipe d'innovations s'est inspirée de cette éthique durable et visant à vivre de la terre pour créer un tout nouveau design high-tech à partir de déchets. Cette association improbable de technologie et de déchets a donné naissance à la Space Hippie. Chaque Space Hippie représente toute une expérimentation à elle seule et est composée de 25 à 50 % de matières recyclées en poids. C'est un pas de géant pour l'homme, qui laissera une faible empreinte environnementale.

Le mouvement hippie a durablement marqué les consciences aux États-Unis. Il nous a interpelés en nous demandant d'être astucieux, ingénieux, de regarder vers le futur et de réduire la pression des activités humaines sur la planète. Nos designers ont ainsi canalisé l'esprit hippie qui sommeillait en eux et ont passé au crible des sacs remplis de chutes de découpe et des tas de déchets d'usine. Nous avons utilisé ce que nous avions sous la main : des ordures et autres matériaux pour ne pas gaspiller de déchets. Nous nous sommes inspirés des rêveurs d'hier pour façonner les rêves de demain.