Selon FPAR, les vêtements comme les tee-shirts sont un « média » et court-circuiter les médias est une manière d'exprimer sa créativité. Cette approche transparaît clairement au niveau des détails de la FPAR Dunk. Les messages « Don't follow me » (chaussure gauche) et « I'm lost too » (chaussure droite) sont inscrits sur le Swoosh, et on peut lire « Trust No One » à l'arrière de la languette. Ces phrases reflètent la philosophie de Nishiyama selon laquelle « Il n'y a aucune direction toute tracée. C'est à vous de décider la voie que vous voulez emprunter et elle devient la vôtre. C'est pareil pour nous tous. » Cela représente bien ses valeurs à lui, mais certainement aussi celles des skateurs à travers le monde.