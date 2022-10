Avec un match de retard (2-1) contre les Lakers lors des finales de 1984, les Celtics de Boston n'ont pas encore trouvé l'élément déclencheur. Alors que Kurt Rambis, le joueur de Los Angeles, s'élance pour terminer une contre-attaque fulgurante sur un dunk, Kevin McHale commet une faute dangereuse qui envoie le joueur des Lakers au sol et déclenche une bagarre animée entre les deux équipes. Considéré par plusieurs joueurs des Lakers comme la raison de leur défaite dans ce match et dans cette série, le geste de McHale devient prétexte à vengeance et détourne l'équipe de son objectif dans ce qui deviendra l'une des rivalités les plus commentées entre l'Est et l'Ouest. Avec cette faute personnelle, McHale annonce la couleur : lorsque le titre est en jeu, chaque panier doit se mériter.