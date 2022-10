La Air Jordan 1 est une pionnière dans l'histoire des chaussures, mais la silhouette OG a plus d'un tour dans son sac. La AJKO 1 revisite un modèle légendaire avec un mélange de cuir et de toile, pour créer une coupe repensée pour le confort. Cette édition propose une palette de couleurs classique, avec des touches de noir et de blanc contrastées mélangées à du rouge université.