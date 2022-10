179,99 €

Supreme s'est associé à Nike pour concevoir une nouvelle version de la Air Max Plus. La chaussure présente une empeigne en mesh avec des empiècements latéraux en TPU ornés d'un logo personnalisé, des logos en TPU en relief sur la languette et au talon, une pointe en TPU, des empiècements en daim sur les côtés et au talon, une semelle intermédiaire en mousse de polyuréthane, une semelle extérieure en caoutchouc avec amorti Tuned Air et plaque en TPU, une languette en mesh intégrant des empiècements réfléchissants et une semelle intérieure aux noms des deux marques.