129,99 €

Plus qu'un simple come-back, c'est le retour de la grande fenêtre d'origine. Initialement sortie en 1991, la Air Max BW revient dans un style fidèle au modèle d'origine conçu par Tinker Hatfield, une silhouette unanimement plébiscitée dans le monde de la danse au début des années 2000. Son amorti Max Air, sa semelle intermédiaire en mousse souple et ses éléments en mesh respirant lui assurent un confort absolu, tandis que les nuances Marina au niveau du talon, du Swoosh et autour de l'unité Air lui insufflent une allure dynamique et stylée.

SKU : DJ9648-400