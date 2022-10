Il y a 20 ans, la Air Max 97 était la première chaussure de running Nike à se doter d'un amorti Max Air sur toute la longueur. En 1998, la Tuned Air faisait son apparition, avec sa célèbre empeigne en TPU enserrant le pied. C'est tout naturellement que ces deux icônes fusionnent aujourd'hui dans la Air Max 97 Plus. Fine et élégante, l'unité Max Air sur toute la longueur contrebalance les lignes ondulantes verticales de la Plus. Le design et les innovations technologiques à la fin des années 90 étaient remarquables, tape-à-l'œil et audacieux, et cette chaussure est la preuve que les sneakers avaient parfaitement intégré ces concepts.